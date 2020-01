Príncipe William ofrece premio millonario para solucionar crisis climática

El príncipe William, duque de Cambridge y segundo en la línea del trono, anunció un premio multimillonario para alentar a los mayores solucionadores de problemas del mundo a enfrentar la crisis climática.

El premio ‘Earthshot‘, que se anuncia como “una década de acción para reparar la Tierra”, se planeó en 2019, según un comunicado del Palacio de Kensington, y habrá cinco ganadores al año a partir de 2021.

