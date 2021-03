Oprah aclara que la reina Isabel II no hizo ningún comentario racista sobre el hijo de Meghan Markle

La presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey aclaró este lunes que ni la reina Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe, hicieron ningún comentario sobre el color de piel que tendría el hijo del príncipe Enrique y Meghan Markle.

Enrique no compartió la identidad conmigo, pero me aseguró que si tenía la oportunidad de hacerlo dijera que no fueron ni su abuela ni su abuelo”, explicó Winfrey durante una intervención en el programa “CBS This Morning”.