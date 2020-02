Michelle Obama comparte foto de su graduación para promover el voto

Michelle Obama compartió una imagen de su graduación para invitar a escuelas a participar en una dinámica para promover el voto

Michelle Obama dio un vistazo al pasado y compartió una imagen en la que aparece con el atuendo que utilizó para su graduación en 1982.

A través de sus redes sociales, la ex primera dama de Estados Unidos compartió la fotografía con un mensaje en el que describió su vestido.

Throwing it back to my 1982 prom night and this pink satin, polka-dotted dress. Join the #PromChallenge with @WhenWeAllVote and @MTV and tell us what your school is doing to register students to vote. You could get a free prom for your school! Learn more: https://t.co/ggVjRpS3CU pic.twitter.com/x5lP0LHOUf — Michelle Obama (@MichelleObama) February 18, 2020

“Volviendo a mi noche de graduación de 1982 y este vestido de satén rosa con lunares”, escribió.

La imagen llamó la atención por varias cosas pero entre ellas está que aparece con su cita de esa noche, un hombre que no es Barack Obama y del que no se reveló su identidad.

Además de esto, Michelle lanzó un reto en el que pidió que estudiantes y maestros muestren sus esfuerzos para que los jóvenes estudiantes acudan a votar a través de un programa.

El Prom Challenge es un programa creado por When We All Vote y MTV que tiene como objetivo que más estudiantes se registren para votar.

Este programa reconocerá a 20 escuelas de Estados Unidos que realicen actividades extraordinarias para promover el voto.

Las escuelas ganadoras podrán obtener hasta 5 mil dólares para su fiesta de graduación.

Pero, eso no es todo, sino que la señora Obama hizo un llamado a que los usuarios de redes sociales publiquen fotos de su graduación, mismo que ya ha sido respondido por varios famosos.

18 yr old me in ‘90 ready for prom in this @armani dress, bangles & shoes. Prom was fun, but my 1st time voting was life changing.⁣ If you’re a student or teacher, join @WhenWeAllVote & @MTV’s #PromChallenge & u could win a free prom for your school!⁣

⁣https://t.co/DalCN0ha9K pic.twitter.com/YoOAYDBFJO — Tracee Ellis Ross (@TraceeEllisRoss) February 18, 2020

1987 and she’s still my girl pic.twitter.com/Nd5Ht2VR1R — George Tillman Jr. (@George_Tillman) February 19, 2020

Con información de López-Dóriga Digital