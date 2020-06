Los libros que cambiaron la vida de los hombres poderosos

Libros recomendados por hombres influyentes como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, ideales para regalar este verano

Un libro puede llegar a ser un parteaguas en la vida de cualquiera, sobre todo si hablamos de la vida de Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg.

Un buen libro te permite abrir tu mente y ampliar tus horizontes, así como llenarte de nuevas ideas y perspectivas diferentes. Aquí te compartimos la lista.

Jeff Bezos

Sin duda, los libros han jugado un papel muy importante en la vida de Bezos, pues Amazon comenzó como un servicio de venta de libros digitales. Incluso, actualmente, dentro de su empresa, escucharás la aclamada frase “la lista de lectura de Jeff”.

En dicha lista hallarás libros como The Remains of the Day de Kazuo Ishiguro. La novela está relatada en primera persona por un mayordomo que recuerda su tiempo sirviendo al ejercito durante la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, cuando hablamos de negocios, Jeff recomienda Good to Great: Why Some Companies Make the Leap… and Others Don’t de Jim Collins.

Carlos Slim

El empresario mexicano y multimillonario atribuye muchas de sus estrategias de inversión al libro Future Shock de Alvin Toffler.

Alguna vez mencionó que su éxito está en predecir cambios en el mercado gracias a su habilidad para detectar oportunidades desde un principio, cosa que aprendió en las páginas del libro.

Mark Zuckerberg

El CEO de una de las plataformas de redes sociales más importantes del mundo impulsa a sus empleados a ser lo más creativos posible, pues argumenta que solo así serán capaces de resolver problemas de una mejor manera.

El libro de su elección es Creativity, Inc. de Alice Wallace y Edwin Catmull. Ellos detallan cómo Pixar se convirtió en la potencia creativa que es hoy y consideran la innovación un elemento clave.

Elon Musk

La inspiración detrás de una de las compañías más emblemáticas del momento, SpaceX, proviene de una serie de siete libros basados en el espacio. Foundation de Isaac Asimov trata sobre un profesor de matemáticas que predice la caída de un imperio galáctico.

Estas historias fueron el empujón que el empresario necesitaba para perseguir sus ambiciones de transportar vida a Marte.

Escrito por María Zapata