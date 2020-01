LaPeorMamá. El mundo va a explotar

#Minispeedy es un niño bastante serio y reservado, así que nunca es novedad para mí que esté callado. Un día, me dijo que estaba preocupado por el mundo...

Hace unos días, después de recogerlo de la escuela, se sentó a comer en completo silencio. De pronto me dice:

-Mami, ¿te puedo decir algo?

-Claro, ¿qué pasa?

-Me siento muy preocupado.

Por supuesto que mi cabeza voló en dos segundos pero super calmada pregunté:

-¿Me quieres contar qué te preocupa?

-Me preocupa mucho que el planeta va a explotar.

-¿Cómo que el planeta va a explotar? ¿A qué te refieres?

-Pues no sé, la maestra de ciencias nos dijo que el planeta va a explotar muy pronto porque no lo cuidamos.

Hacia mis adentros pensé, ¿bueno esa maestra qué piensa diciéndoles a niños de 7 años que el planeta va a explotar pronto? Pero con la misma calma pregunté:

-Y tú ¿qué crees?

-Bueno, la verdad es que los humanos estamos acabando con el planeta. Somos muy descuidados y contaminamos mucho. Bueno, yo no, yo sí cuido al planeta. Pero el pobre está sufriendo mucho.

-Sí, tienes razón, la realidad es que en los últimos años hemos hecho cosas que lastiman al planeta.

-Yo no- claro, él es una blanca paloma.

-Ok, quizás tú no has hecho nada directamente. Pero a veces hacemos cosas que indirectamente lo dañan. Como tomar agua en botellas desechables o usar muchas bolsas de plástico o usar pañales desechables. Todos somos responsables del daño que le hemos hecho al planeta en cierta medida.

-Ma. Pero yo no quiero que el planeta explote. Me da mucho miedo.

-Si entiendo tu miedo. La verdad a mí también me da miedo escuchar eso. Pero de verdad espero que logremos revertir los daños al planeta para que no explote.

-Yo no creo que Dios quiera que el planeta explote, no creo que lo permita.

En la torre, ya me metió en problemas teológicos también.

-Yo tampoco creo que sea lo que quiere, pero a veces los humanos no hacemos lo que Dios quisiera.

-Bueno, si hacemos cosas por el planeta yo creo que Dios nos va a ayudar a que no explote.

-Sí amor. Estoy segura de que así será.

¿Se dan cuenta de los aprietos en los que me mete este niño?

Lo positivo es que preparó una oratoria sobre el cuidado del ambiente y en todo momento está pensando cosas para ayudar a la Tierra a no explotar.

Pero, maestros y maestras, si me leen: Yo no soy nadie para meterme en su forma de impartir clases; pero les pido, encarecidamente que no asusten así a los niños. Desde mi punto de vista hay muchas formas de hacerlos conscientes. Para un niño de 7 años, la frase “el planeta va a explotar pronto porque no lo cuidamos” puede significar “mañana explota”.

No metamos miedo en nuestros hijos para obtener resultados. Hablemos con la verdad, claro pero dejemos que gocen su niñez.

Ah y claro, ¡cuidemos nuestro planeta porque si no va a explotar!

