La decisión que tomamos de dar un paso atrás no fue a la ligera: Harry

Después del anuncio del príncipe Harry y Meghan Markle de renunciar a la realeza británica, es ahora Harry el que habló por primera vez de sus planes y aseguró que no fue una decisión que tomaran a la ligera.

“La decisión que tomé para que mi esposa y yo retrocedamos no es algo que tomé a la ligera. Fueron tantos meses de conversaciones después de tantos años de desafíos. Y sé que no siempre lo he hecho bien, pero como en lo que respecta a esto, realmente no había otra opción“, aseguró Harry.

Harry hizo estas declaraciones durante un discurso en una recepción privada en el centro de Londres para su organización benéfica Sentebale después de que el Palacio de Buckingham anunciara cómo será que tanto él como su esposa Meghan Markle dejarán de ser miembros de la realeza.

“Quiero que escuchen la verdad de mí, tanto como pueda compartir, no como un príncipe o un duque, sino como Harry, la misma persona que muchos de ustedes han visto crecer en los últimos 35 años”, declaró.

VIDEO: Prince Harry speaking time tonight at a @Sentebale dinner: “I watched as you welcomed Meghan with open arms as you saw me find the love and happiness that I had hoped for all my life.”#HarryandMeghan pic.twitter.com/Aix8a1JVOU

