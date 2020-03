Experto en transmisión de enfermedades de la OMS sugiere rapidez en combate a virus

Uno de los expertos en la transmisión de enfermedades y virus de la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a moverse rápidamente para combatir el COVID-19 en el mundo.

El experto indicó que la forma de terminar con el virus es actuando de manera rápida en combatir las formas de transmisión de forma coordinada tomando como referencia el trabajo previo que se realizó acerca del ébola.

This man is the global authority on the spread of disease. If you are a leader (in any capacity) watch this. If you are not, watch it too. pic.twitter.com/bFogaekehM

— Jim Richards Sh🎙wgram (@JIMrichards1010) March 15, 2020