Estos son los factores que predicen el éxito en las relaciones de pareja

El predictor más confiable en el éxito de una relación amorosa es la creencia de que la otra persona está completamente comprometida, según un descubrimiento de investigadores dirigido por Western University.

Otros factores importantes en una relación exitosa incluyen sentirse cerca, apreciado y sexualmente satisfecho, apuntó el estudio, consoderado primer intento sistemático de usar algoritmos de aprendizaje automático para predecir la satisfacción en la relación de las personas.

La satisfacción con las relaciones románticas tiene implicaciones importantes para la salud, el bienestar y la productividad laboral”, dijo la profesora de Psicología Occidental, Samantha Joel. “Pero la investigación sobre predictores de la calidad de la relación a menudo tiene un alcance y una escala limitados, y se lleva a cabo por separado en laboratorios individuales”.

El estudio masivo de aprendizaje automático, realizado por Joel, Paul Eastwick, de la Universidad de California, y otros 84 académicos de todo el mundo, profundizó en más de 11 mil parejas y 43 conjuntos de datos distintos de parejas románticas.

Este amplio estudio, publicado por Proceedings of the National Academy of Sciences, proporciona respuestas provisionales a la eterna pregunta: “¿Qué predice lo feliz que seré con mi pareja?”. Joel utilizó el aprendizaje automático, una aplicación de inteligencia artificial (IA), para analizar vastas combinaciones de predictores, mucho más de lo que un solo investigador podría esperar analizar en su vida, para encontrar los predictores más sólidos y confiables de la satisfacción de la relación.

Según el estudio, los predictores específicos de la relación como el “compromiso percibido de la pareja”, la “apreciación” y la “satisfacción sexual” explican casi la mitad de la variación en la calidad de la relación.

Las características individuales, que describen a una pareja en lugar de una relación, explican el 21 por ciento de la variación en la calidad de la misma. Las cinco características individuales principales con mayor poder de predicción de la calidad de la relación son “satisfacción con la vida”, “afecto negativo”, “depresión”, “apego evitativo” y “apego ansioso”.

Las variables específicas de las relaciones eran aproximadamente dos o tres veces más predictivas que las diferencias individuales, lo que creo que encajaría con las intuiciones de muchas personas”, dijo Joel. “Pero lo sorprendente es que una vez que tienes todos los datos específicos de la relación en la mano, las diferencias individuales se desvanecen en un segundo plano”.

En términos de modelado-simulación, las diferencias individuales no parecían regular o moderar las variables específicas de la relación.

“El ‘quién soy’ realmente no importa una vez que sé ‘quién soy cuando estoy contigo'”, dijo Eastwick.

A Joel le sorprendió que el estudio mostrara que los predictores de las diferencias individuales de una pareja, como la satisfacción con la vida, la depresión o la simpatía, explicaban solo el cino por ciento de la variación en la satisfacción de la relación de la otra pareja.

En otras palabras, la satisfacción de la relación no se explica bien por las características autoinformadas de su propia pareja”, dijo Joel.

Sin embargo, eso no significa necesariamente que la elección de pareja romántica por parte de una persona no sea importante.

“Los socios pueden ayudar a dar forma a los procesos específicos de la relación, como el conflicto, la intimidad y el compromiso percibido de la pareja, que parecen ser tan importantes para el mantenimiento de la relación”, agregó Joel.

Este enfoque de aprendizaje automático a gran escala proporciona un modelo valioso para futuras investigaciones en el campo de la ciencia de las relaciones.

