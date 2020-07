El Paralelo 11

He llegado aquí sin saber por qué, no sé dónde estoy lo último que recuerdo es que estaba pensando sobre algún tema para escribir y de pronto aparezco aquí

Me duele la piel, el sol abrasador ha comenzado ha sacarme unas pequeñas ampollas en los hombros, estoy empapada de sudor y meterme al mar parece no ayudar a mitigar el sofocante calor.

Traigo lo puesto para poder taparme la cabeza y encontré un grupo de palmeras al final del atolón, donde apenas hay un poco de sombra. Este pedazo de tierra no mide más de 5 kilómetros de longitud y apenas he contado unos mil quinientos pasos de diámetro y una roca de veintinueve metros de alto.

No traigo zapatos lo que me dificulta el paso a través de las piedras que hay sobre la playa. He llegado aquí sin saber por qué, no sé dónde estoy lo último que recuerdo es que estaba pensando sobre algún tema para escribir y de pronto aparezco aquí y solo veo arena y un horizonte infinito, ahí donde se junta el mar con el cielo azul, me tapo el sol con una mano y en lo alto no hay una sola nube.

Hasta hace poco pensé que los personajes sobre los que escribo me escogen a mí, me a sucedido que puede ser incluso una sinfonía, un cuadro, la voz de alguien que me hace viajar. Pero aquí no veo nada, ¿qué será lo que me trajo hasta aquí?, llevo un buen rato intentando averiguar qué es.

Un par de horas después de inspeccionar toda la isla lidiar con mi ansiedad, con la desesperación de no saber qué pasa, de pronto empiezo a sentir muchísima sed, no hay agua que pueda tomar por ningún lado, la isla tiene una laguna y aunque es de agua dulce no es potable pues está ácida y estancada.

El olor a guano es insoportable, seguramente me acostumbraré porque mi olfato tiende a encontrar cómo distraer el olor en mi mente después de un rato cuando este me produce arcadas.

Siento una pequeña brisa y veo que el sol comienza a descender, me preocupa la sed. En algún lado leí que uno puede aguantar de dos a siete días sin agua, pero no sé si afecte los 45 grados que deben estar haciendo aquí.

En una palmera vi unos cocos ahora haber cómo los bajo. Comienzo tirándoles algunas piedras y tengo una pésima puntería, las piedras chapotean en el mar riéndose a carcajadas de mi funesto intento. Me siento donde las olas rompen a penas y de pronto me quedo dormida encima de la arena sin haber comido nada, me arrulla el chasquido de las olas el silencio de este espacio que solo se siente caliente. Amanezco con un dolor de cabeza tremendo, rodeada de cientos de cangrejos, los pájaros bobos hacen muchísimo ruido, tengo la boca pastosa, la lengua pegada al paladar, estoy deshidratándome, la falta de agua esta haciendo efectos tremendos en mi organismo. No puedo morir de sed así.

Un par de horas después la vista se me está nublando puedo sentir la piel pegajosa, pero algo está pasando. Uno puede perder la cordura en este estado. Recargada en una palmera, me parece ver a alguien, un hombre con harapos y el pelo despeinado, viene hablando solo, es Victoriano Álvarez, un soldado que, al quedar solo en la isla, a principios en el siglo XX, completamente desquiciado se declaró rey de Clipperton.

De pronto como si en mi mente hubiera un espacio para comprender, ubico este pedazo de tierra sobre el mar a unos 1200 kilómetros de las costas de Acapulco.

Recuerdo que los barcos que llegaban la mayor parte encallaban porque esta rodeada de arrecifes por todos lados. ¿Habrá algún aljibe por ahí que me sirva para recolectar agua si llueve? No hay una sola nube en el cielo.

Según cuenta la historia, un galeón español al mando de Álvaro de Saavedra puso sus pies aquí en 1527 por primera vez, dándole derechos a la colonia española sobre un par de metros perdidos en el océano pacífico. Hace mucho que leí sobre este lugar, pareciera que mientras estoy desvaneciéndome entrando en un estado de inconsciencia, recuerdo el nombre; Isla de la pasión llamada así por los franceses porque según ellos la descubrieron en 1711 en viernes santo, pero la isla quedó con el nombre de Clipperton bautizada así por un pirata ingles.

Tiempo después, llegaron los franceses y la reclamaron suya. ¿Por qué tanto jaleo por un pedacito de tierra? ¡Claro! el guano, ese nauseabundo olor es fuente de una rica materia prima para el uso de fertilizante, pero también el atolón está en una geolocalización estratégica que sirvió para el paso de los barcos hacia Filipinas y más adelante para la construcción del Canal de Panamá.

Todo eso realmente cuesta trabajo entenderlo cuando los pies arden sobre la arena candente, cuando no hay nada mas que un poco de flora y mucha fauna, cuando en verdad estoy mareada por todo lo que me pasa y traspasa mi imaginación. Entonces sin quererlo vuelvo a caer en un estado de somnolienza que se vuelve densa, pesada y nada reparadora. Despierto un par de horas después, la noche ha caído. El cielo estrellado es realmente espectacular, creo que huelo a pescado.

Me sorprendo, junto a mí hay un par de cocos abiertos, un pescado asado y no entiendo de donde salieron. Un poco de cordura me recuerda que soy yo quien escribo y que, si me muero de sed y de hambre, no habrá quien escriba mas renglones. Así que soy yo misma desde el otro lado de esta dimensión quien ha puesto el alimento y solo lo necesario y de lo que hay aquí para no desentonar, parece que necesito someterme a este martirio para poder describir lo que paso aquí.

Mientras tomo el agua de coco el estómago me truena, no me atraganto porque sé que hace daño, el pescado me sabe a gloria, no está sazonado pero para mí es un manjar. A cada bocado, se van abriendo espacios de información que permiten que el lugar vaya cobrando vida a través de su historia. Es Increíble, que el rey de Italia, Víctor Manuel III fuera quien diera la última palabra para destinar la posesión de este pedazo de tierra, pero mientras decidía, le tomó mas de 22 años hacerlo.

Durante ese tiempo los ingleses obtuvieron el permiso para la explotación de guano para la “Pacific Island Company” y con ello llegaron unos cincuenta habitantes con todo y gobernador. Resulta que la compañía quebró y aunque se hizo cargo de los habitantes llevándoles alimentos y agua dulce en un principio, un día estallo la revolución mexicana y dejó de llegar el barco desde Acapulco con los víveres.

Con solo dos días en la isla, comienzo a sentir desesperación, me pregunto si en caso de hambre seria capaz de comerme a otro ser humano. Según algunos, las muertes y enfermedades de los habitantes estaban a la orden del día, la falta de vitamina C se cobra en las encías primero y después morían de escorbuto.

Al final solo algunos hombres, mujeres y niños lograron sobrevivir gracias al consumo de pescado y agua de coco. En junio de 1915 llegó un barco norteamericano de rescate. Sin embargo, se dice que Ramón Arnaud el famoso gobernador de la isla se negó a ir con ellos según cuenta Gabriela Arnaud una descendiente que tuvo y todo esto con la firme intención de defender la soberanía Mexicana.

Si yo tuviera una embarcación, ahorita me subo a como dé lugar, quizá no sea tan patriótica, quizá mi mente del siglo XXI no entiende de promesas, del honor que imprimía un cargo de esa envergadura, o quizá simplemente sea cobarde.

Se cuenta que tiempo después, él y otro par de hombres murieron ahogados tratando de alcanzar a un barco que los rescatara. Al principio de mi relato hablé de un hombre a que veía un poco desdibujado por mi estado, se cuenta que perdió la cabeza violó a las mujeres que quedaron en la isla, asesinado a más de una. Cuando intentó hacer lo mismo con la esposa del fallecido gobernador, entre varias lo asesinaron.

Cuando se está en condiciones así de extremas el tiempo es distinto, se vuelve denso y pesado, se pierde la cuenta de los días. Finalmente, un navío militar de Estados Unidos rescató a los sobrevivientes, cuatro mujeres y siete niños, salen inmortales en una foto para el momento. Cabe destacar que, 22 años después de que Francia y México solicitaran la decisión del rey italiano, este, de manera arbitraria, otorgó el poder de Clipperton a Francia. En las constituciones de 1824, 1857 y 1917, el atolón estaba contemplado como parte del territorio nacional, pero en 1934 se modificó la Constitución y de un plumazo se quitó a Clipperton. Argumentando que era “un trozo pequeño de tierra sin valor”, y se borró del Art. 43.

Poco tiempo después, Francia creó una pequeña base militar que fue desmantelada en 1944. Desde entonces, solo es visitada por algunos aventureros, como yo. Estoy insolada y picoteada por miles de moscos en las piernas y en los brazos. Que dolorosa existencia para aquellos vivieron aquí, pero es más doloroso ver las condiciones de la isla en este siglo donde estamos, donde estamos comenzando a pagar la desconexión que tenemos hacia nuestro planeta.

En 1997 la vegetación era mucho más tupida que cuando llegaron los españoles, hoy la isla esta poblada por ratas y llena de residuos, los cangrejos han ido desapareciendo y los pájaros también. Ya no hay tiburones por la sobrepesca, dice la oceanógrafa Vivian Solís que cuando estuvo por ahí en 2005 había incluso droga en paquetes por todos lados llevados ahí por el oleaje de aquellos barcos que transportándola encallaron. La laguna estará pronto abriéndose al mar, es el calentamiento global que esta subiendo el nivel del mar.

De pronto ya estoy de regreso, quizá este un poco trastornada, pero me siento pegajosa y sigo oliendo a pescado. Tengo las manos hinchadas, el pelo es una maraña de nudos, será que me meta a bañar.

DZ

*El Paralelo 11 es la ubicación de Clipperton