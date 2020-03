Crecimiento exponencial de COVID-19 puede ayudar a combatirlo

Y el martes, Tomás Pueyo, un empresario de Silicon Valley, publicó un documento equivalente a un extenso libro titulado ” Coronavirus: Why You Must Act Now “, que ya se ha visto 18 millones de veces.

“El gráfico que realmente me llamó la atención fue el que muestra un modelo de casos nuevos diarios de COVID-19, con medidas de distanciamiento social que comienzan con un solo día de diferencia”, dijo la Dra. Britta Jewell.

“Solo se necesita una diferencia de un día en acción para ver una reducción del 40 por ciento en los casos, eso es enorme. Realmente transmite la urgencia de la situación “.