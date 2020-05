Yo que no era más que un esclavo, había conocido la leyenda y agache la mirada en reverencia al gran sabio

En el centro ceremonial de Sogamoso mucho antes que el territorio fuera lo que hoy conocemos como Colombia, había un templo dedicado al sol. Entonces era gobernarte el Zipa rey del pueblo Muisca que vivía dentro de sus majestuosas paredes.

Me ganaban los días como esclavo en la gran corte y me sentía casi un fantasma, pues nadie me hablaba y parecía un ser trasparente que simplemente obedecía ordenes. Un día de esos cuando la rutina se iba apoderando de mis huesos, entró en el gran salón del templo un ser cabizbajo, harapiento y con un olor nauseabundo. Pidió hablar con el rey, lo quisieron sacar a patadas, pero el hombre diminuto llamado Bochica puso su báculo sobre el piso y el silencio se hizo en salón.

Todos guardamos silencio, resulta que Bochica, era artífice de una gran leyenda, con solo tocar unas rocas sólidas con su bastón, había doblegado el agua que con fuerza azotaba todo el territorio de Bacatá, y ante los ojos incrédulos de todos, abrió la tierra y creo una cascada de 150 metros de abundante agua al que llamaron salto del Tequendama y así la gran inundación de todo el territorio ceso.

Yo que no era más que un esclavo, había conocido la leyenda y agache la mirada en reverencia al gran sabio. Desde hacia algún tiempo los murmullos se hacían voces en el gran palacio, sabíamos que el señor Zipa necesitaba dirección para su turbado corazón. En secreto se decía que el rey había cometido un gran error, y que su mente lo atormentaba de día y de noche.

Así que obedientes los soldados se llevaron al anciano a que dialogara con el cacique, necesitó mas de un interprete pues no dominaba su lengua. Durante horas dialogaron y al terminar se retiro a un rincón del bohío donde lo invitaron a pasar la noche en una habitación. Ahí rezó a su Dios, que decía era uno solo, y al amanecer salió con paso pautado, y con manos temblorosas, abrazo al mandatario y le dijo con tono cálido:

“Estuve meditando toda la noche, gran señor. La brisa de la noche me ha dado un mensaje para ti, en este mundo no hay errores ni coincidencias, la sincronía de todos los eventos están enrizadas en la abundancia que nos da la vida y son la causa que permite aprender de ellas, es prescindible estar consiente de esto, para que el efecto de estos hechos, convierta todo aquello que nos pasa en experiencia.

En el fondo, todo se sintetiza en cuanto amor imprimimos en eso que hacemos y entonces los hechos y las personas se transforman ante nuestros ojos. Su imperfección deja de importarnos, pues la perfección es una pulida colección de experiencias, dolorosos y amorosas. Es el juicio lo que turba nuestra mirada, y no nos permite aprender.”

El mandatario se retiro con el corazón enardecido, a partir de esta visita se convirtió en uno de los gobernantes mas humanos de su época, dejó a un lado los juicios, se preocupó menos de ser un mandatario perfecto y enseñó a su pueblo a dejar la huella que se engrandece cuando todo se vuelve experiencia, y les enseñó a cumplir su destino, mostrándoles como cuando se está al servicio de la comunidad, todo es perfecto.

Soy apenas un esclavo, pero ese pasaje de mi historia me cambio, busqué mejorarme y aprendí a escribir, me di a la tarea de volcar en hojas de papel lo que viví. Hoy me parece importante que escuchen lo que pasó entonces. Tal vez lo que el gran sabio vino a enseñar pueda servir hoy.

DZ

Una leyenda de Colombia moldeada a mi capricho.