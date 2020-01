Barack y Michelle Obama visitan Loreto, BCS

A través de redes sociales se dio a conocer la visita del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, a Loreto, en Baja California Sur.

El Secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad en BCS, Luis Araiza, compartió una imagen a través de Twitter en la que aparece el expresidente Obama en el Malecón de Loreto y en la que les da la bienvenida al pueblo mágico.

Welcome to paradise, @BarackObama! Baja California Sur and #Loreto greet you with open arms.@GobBCS @SECTUR_mx @asetur_mx pic.twitter.com/Opzk7zEhL8

— Luis Araiza (@Araizal) January 21, 2020