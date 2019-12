Así celebran en el mundo al Año Nuevo 2020

Aunque en América aún falta para celebrar la llegada del 2020, muchos países en el resto del mundo ya recibieron o reciben el Año Nuevo.

Los habitantes de Kiribati y Samoa, naciones insulares situadas en el Pacífico sur, fueron los primeros en recibir el año 2020.

Estos archipiélagos tropicales, con una población combinada de algo más de 300 mil habitantes, recibieron el Año Nuevo a las 10:00 GMT y entraron así en el 1 de enero.

Australia, uno de los primeros países en celebrar el Año Nuevo, festejó con fuegos artificiales en el puerto de Sydney, donde la emblemática Casa de la Ópera se cubrió de luces.

Relive this year’s breathtaking Sydney New Year’s Eve fireworks display – see the highlights 🥳! #SydNYE pic.twitter.com/QDBONlwxOo

— City of Sydney (@cityofsydney) December 31, 2019