Ante Covid-19, hay que tener informados a niños y adolescentes

Iafi Shphirer, psicodramatista y psicoterapista especializada en trauma y emergencia, señaló que en tiempos de crisis, como la desatada por la pandemia del coronavirus Covid-19, no hay otra alternativa que seguir las recomendaciones de los expertos en salud.

“¿Desde cuándo caminamos por la calle y nos alejamos para ver si tenemos dos metros de distancia? Es loco, nosotros los latinos desde cuándo nos dejamos de besar, abrazar y tocar? Pero la situación lo exige”, señaló.

En entrevista desde Tel Aviv, Iafi Shphirer sugirió hacer rutinas con los niños, sobre todo ahora que no están en convivencia con sus compañeros de colegios o incluso familiares, como abuelos, tíos o primos.

Es un espacio en el que nos replanteamos qué es lo que podemos y queremos hacer ahora, que no es lo mismo que hacíamos tres semanas atrás”, añadió.

Destacó que la sociedad cambió radicalmente en tres semana y es momento de un monitoreo constante.

Tal vez vivir el hoy hace tres semanas era disfrutar de todo lo que hay y hoy en día, monitoreando qué es lo que puedo y no puedo hacer vivir el momento es restringir las salidas, es controlar los gastos, es planificar solo el día de mañana… para las familias que tienen niños, los chicos, hasta los 14, 15 años no pueden planificar a largo plazo y no tiene sentido”.

Iafi Shphirer pidió hablar del miedo que puedan sentir los niños y jóvenes de la familia. Afirmó que esto transmitiría confianza entre ellos.

Hablar del miedo y ver cuáles son las reflexiones de los chicos porque ellos nos ven y actúan de acuerdo a lo que nosotros proyectamos. Si nosotros decimos, ‘bueno, la situación es rara, para mi también es incómoda, no sé lo que va a pasar mañana, pero quédate tranquilo, o vamos a hacer lo mejor para cuidarte y cuidarnos. Y todo lo que quieras saber me lo preguntás y lo averiguamos juntos”.

“Tratar de responder a sus preguntas y no invadirlos con demasiada información que no van a poder digerir, pero por otro lado no mentir, no sabemos lo que va a pasar, solo sabemos lo que va a pasar mañana y no te voy a dejar solo en ningún momento”, añadió.

Iafi Shphirer es psicodramatista y psicoterapista especializada en trauma y emergencia. Vive en un kibutz, al sur de Israel.

