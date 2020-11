A volar con Bungee Workout

Bungee Workout es una disciplina inspirada en técnicas circenses y mezclada con ejercicios de entrenamiento funcional

Por fin ya está en México la modalidad de Bungee Workout que es una nueva forma de entrenamiento, combinando la danza con el ejercicio cardiovascular y resistencia.

Bungee Workout surge en Tailandia, desde dónde se empezó a extender a otros países. La rutina fue diseñada por el bailarín profesional Sivavut Mathong de ‘Kru Art’ y se centra particularmente en los músculos abdominales inferiores. Este nuevo entrenamiento fue supervisado por médicos, expertos en artes marciales y bailarines profesionales que trabajaron juntos para desarrollar todos los movimientos del la nueva disciplina Bungee workout.

Deporte inspirado en técnicas circenses, en las que los participantes se cuelgan a través de un arnés en una cuerda elástica y se realizan ejercicios de forma intensiva, favoreciendo quemar calorías mientras te diviertes retando la resistencia, giros y saltos. Trabajar con cuerdas elásticas no es nuevo, pero este tipo de entrenamiento, lo lleva a otro nivel.

Bungee es un ejercicio completo que ayuda a las articulaciones, ya que la mayor parte del ejercicio es ejecutado por un arnés, su función también es de protegerlas y ayudará a fortalecerlas, Bungee no limita el movimiento, ya que es un ejercicio continuo a base de unas liga ancladas al techo. Esta nueva forma de entrenamiento puede ser para hombres y mujeres de cualquier edad, pero se recomienda para adolescentes a partir de 14 años de edad y con una altura mínima de 1.50 cm.

Con Bungee Workout los ejercicios, acrobacias y elementos que puedes realizar son muy variados. Es excelente para mejorar tu figura, tu postura, tu coordinación y elasticidad, también para entrenamientos funcionales y para entrenar el cuerpo para cualquier disciplina.

Su concepto es muy similar a las técnicas de circos, aero yoga, gimnasia, pole dance, aerialsilks y el TRX. Esta disciplina tiene una inspiración en técnicas circenses combinada y mezclada con los ejercicios de entrenamientos funcional.

Darian Torres, propietaria e instructora de Bungee Workout México comenta:

Bungee Workout es una experiencia de fitness tridimensional única que ofrece diversión, vuelo y libertad en un entrenamiento de cuerpo completo.

Es el ejercicio perfecto para tonificar las partes o zonas del cuerpo que llegan a preocuparnos más, como glúteos, piernas y brazos, nos ayuda también a fortalecer toda el área abdominal y estirar nuestra musculatura.

Es un ejercicio de bajo impacto pero a su vez muy alto en cardio, quemarás entre 500 y 600 calorías dependiendo de la intensidad de la clase.

Nuestras clases están divididas en tres partes, calentamiento; una de las partes más importantes, ya que nos ayuda a preparar al cuerpo para la segunda parte, que es comenzar con nuestras series o rutinas que vemos en clase y por último nuestro estiramiento, parte fundamental de un entrenamiento completo.

Lo más importante es el bienestar y seguridad de los alumnos por eso cuidan cada postura y cada elemento que se realizan en cada clase, Bungee es un ejercicio que se debe de realizar siempre en compañía de un instructor y tener todas las medidas de seguridad y precaución para realizarlo, al no realizarlo de esta manera puede ocasionar lesiones bastante fuertes, por esta razón no dan clases en línea, ni venden los equipos, no sería responsable de su parte.

Cuentan con una certificación internacional para impartir Bungee de Bungee Power Brasil por Susy Reyes.

Todos sus equipos de trabajo están certificados y avalados por normas internacionales, los arneses están desarrollados ergonómicamente para mayor aprovechamiento y uso máximo para esta actividad, permitiendo la sujeción frontal, posterior y lateral, todo en uno, desde el arnés, ligas, mosquetones, extensor, swivel y empotre, todo está certificado por instituciones avaladas y aprobados por normas europeas.

Si deseas tomar una de sus clases en grupo reducido por seguridad por la pandemia, contáctalos en Instagram como @bungeeworkoutmx

