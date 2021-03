Ya no quiero hablar de eso: AMLO sobre caso Félix Salgado Macedonio

Sobre el Caso Salgado Macedonio, "cualquier cosa que diga puede producir polémica y ser utilizado en mi contra", señaló el presidente López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador prefirió ya no hablar en su conferencia matutina sobre el caso de Félix Salgado Macedonio, señalado por agresión sexual y quien se enfila a ser candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena.

Ya no quiero hablar de eso, porque cualquier cosa que diga puede producir polémica y ser utilizado en mi contra”, señaló este viernes en Palacio Nacional.

Recordó que hay una frase “que se le atribuye a varios personas, aunque no aplica para lo que hacemos nosotros tofos los días”.

“Según esa frase uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice’.

Destacó que esa frase no aplica porque en las conferencias matutinas “hablamos de todo, pero en ese caso he dado mi punto de vista suficiente y ya no quiero seguir refiriéndome a eso”, puntualizó.

Según un documento filtrado a medios de comunicación, Salgado Macedonio ganó una segunda encuesta interna de Morena que lo ratifica como candidato a gobernador de Guerrero pese a estar acusado por violación y abuso sexual.

La encuesta del gobernante Morena filtrada a la prensa otorga un puntaje de 10 a Salgado Macedonio por una preferencia de 28.5 por ciento para que sea candidato, 25.4 por ciento en disposición para votar e incluso 23.5 por ciento en respeto a las mujeres.

En este segundo ejercicio, el político se impuso a otras cuatro mujeres, incluyendo la popular alcaldesa de Acapulco, Adela Román, y la senadora Nestora Salgado.

La candidatura de Salgado Macedonio despierta polémica desde diciembre, cuando ganó una primera encuesta, porque está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de acusaciones por al menos cinco agresiones sexuales.

Ante el arrecio de las críticas, Morena anunció el 1 de marzo que haría una nueva encuesta interna para revisar la candidatura de Salgado Macedonio, pero a pesar de esto, días después el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero oficializó su candidatura.

Morena tiene previsto formalizar los resultados de la encuesta este viernes.

