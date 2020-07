Ya no hay familia presidencial ni primera dama, asevera Beatriz Gutiérrez

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, sentenció que ya no hay ‘familia presidencial‘ ni primera dama.

En redes sociales, la escritora aseguró que es una “ciudadana como el resto de los mexicanos” y descartó que pretenda postularse a algún cargo de elección popular.

Aseguró además que ha ayudado, ayuda y ayudará “sin estarlo divulgando”.

Esto, en respuesta a un artículo del senador Martí Batres.

Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. He ayudado, ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando. Saludos, Martí. https://t.co/xTjFxQxwmO

El senador Batres Guadarrama expuso en un artículo para El Financiero que Gutiérrez Müller es periodista, académica y autora, y no “la extensión de su marido” ni la del presidente, por lo tanto, “no es extensión del servicio público. No es el rostro social del poder”.

De esta forma, pide dejar de exigirle que reciba a los padres de niños con cáncer.

¿Por qué a ella? No es funcionaria pública. No es secretaria de Salud. No es secretaria de Educación. No es secretaria de Bienestar. No es siquiera presidenta honoraria del DIF”, escribió.