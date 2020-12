Ya inició la segunda etapa de la Cuarta Transformación: AMLO

El presidente López Obrador recalcó que ya culminó la primera parte de la Cuarta Transformación, la cual consiistió en sentar sus bases

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que comenzó la segunda etapa de la Cuarta Transformación, al cual consiste en finalizar obras antes de que concluya su administración.

Al supervisar las obras en la presa Picachos, en el estado de Sinaloa, López Obrador declaró que ya se sentaron la primera parte fue sentar las bases de la transformación de México.

Viene la segunda etapa, lo que hablo del mediano plazo, pues es darle continuidad a lo que ya iniciamos y terminar obras, que se puedan concluir en los siguientes dos años o a finales del 2024″, argumentó.

López Obrador afirmó que le tocó recibir muchas obras que no fueron terminadas en el sexenio anterior, por lo que se comprometió a terminar lo que está construyendo su administración.

“Y ya no estarnos comprometiendo más de lo que no se va a poder cumplir, porque no queremos dejar obras en proceso, es decir, inconclusas (…). Vamos a terminar todo lo que comencemos, todo lo que estemos realizando”, expresó.

El mandatario mexicano recalcó que utiliza la formula de “cero corrupción, cero desperdicio o gastos superfluos” para utilizar los recursos en beneficio de la población.

Con información de López-Dóriga Digital