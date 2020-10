Volverá el PES: el Tribunal Electoral avala fallo del INE y mantiene su registro como partido político

Por mayoría, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó conceder el registro a Encuentro Solidario como partido político, tras considerar que el agravio presentado por violar el principio de laicidad es infundado.

Precisaron que la participación de los 15 ministros de culto en las asambleas de Encuentro Solidario “fue irrelevante”.

El proyecto de la magistrada Janine Otálora que pedía revocarlo por intervención de ministros de culto en Encuentro Solidario fue rechazada por cinco votos.

Sin embargo, los ministros coincidieron que hubo una violación constitucional, debido a que ministros de culto se afiliaron al partido y efectuaron aportaciones económicas.

Indicaron que la laicidad asegura que la religión y el poder público estén separados y establece un rechazo a que ministros de culto participen en cuestiones electorales.

“Hubo influencia de carácter religioso de las 300 asambleas, en siete de ellas participaron ministros de culto religioso y al menos 5 fueron anuladas por causas directas y dos por causas diversas. Esas cinco no pueden ser factor determinante para hablar de intervención de recursos de culto”, consideraron los ministros

Durante la sesión pública por videoconferencia, expusieron que la Constitución prohíbe la violación de la laicidad, pero se debe sustentar, a través de una motivación exhaustiva y con los argumentos presentados por el PAN no son suficientes para poder negar el registro a Encuentro Solidario.

“Las actividades individuales no pueden afectar la integración de un partico político, lo que no debe causar afectaciones en sus derechos a los demás integrantes de la organización, lo cual no es determinante, invalidar solo las asambleas es insuficiente para cumplir con la norma constitucional”, expusieron.