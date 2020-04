Video Suman mil 688 casos de COVID-19 en México; hay 60 muertos

La Secretaría de Salud dio a conocer que suman mil 688 casos positivos de COVID-19 en México, mientras que hay 60 muertos por la enfermedad.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó además que hay 5 mil 398 casos sospechosos, mientras que 8 mil 602 personas han dado negativo a la enfermedad.

En conferencia de prensa, el funcionario resaltó que ha aumentado el número de personas que necesitan hospitalización con relación a los pacientes ambulatorios.

También destacó que el grueso de los casos confirmados lo conforman jóvenes adultos.

El mayor número de muertos por la enfermedad se concentra en personas de 55 años o más, mientras que el 14 por ciento de las víctimas mortales son mujeres y el 86 por ciento hombres. La hipertensión, obesidad y diabetes representan los mayores porcentajes de comorbilidades presentes en las defunciones.

La Ciudad de México es la entidad que presenta el mayor número de defunciones y casos positivos de COVID-19, con 15 y 384 respectivamente.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, manifestó que el Gobierno de México ha buscado el balance más adecuado entre restringir la movilidad de las personas y reducir el impacto que el aislamiento social tendrá en los distintos sectores, principalmente el económico.

La mitad de la población vive en pobreza, la gente que vive al día y no puede ahorrar. Fuimos muy cuidadosos en identificar el momento oportuno (de implementar la emergencia sanitaria) para reducir las afectaciones sociales . Faltan muchas semanas de esta medida, pero haberlas tomado resultará en un beneficio (…) ayudará a quie los impactos económicos sean menores”, expresó.

El funcionario federal recordó además que la semana entrante “no hay vacaciones, porque hay una disposición general de que se suspenden temporalmente todas las actividades laborales en los sectores, público, social y privado”.

Lo que interesa es que nos quedemos quietos, si no nos movemos, el virus no se mueve. Entonces, quédate en casa, no salgas de vacaciones, solo sal en aquello que sea indispensable”, expresó.