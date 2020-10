Video ‘Revive’ Javier Valdez para exigir a AMLO justicia en crímenes de periodistas

Javier Valdez 'revivió' a tres años de su asesinato para exigir al presidente esclarecer los casos de periodistas asesinados, desaparecidos y desplazados

A tres años de su asesinato, el periodista Javier Valdez ‘revivió’ en video para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador el esclarecimiento de su caso y de los crímenes de otros periodistas.

La organización por la defensa de derechos humanos y libertad de expresión, Propuesta Cívica A.C., publicó un video en el que se aprecia a Jesús Javier Valdez Cárdenas.

El periodista recuerda que el 15 de mayo de 2017 fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, “por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué”.

Vistiendo una camisa rosa y su tradicional sombrero, el también escritor se dice consciente de la situación por la pandemia de COVID-19.

Pese a ello tenemos que seguir hablando de otras dolencias que en México han cobrado aún más vidas”, agrega.

Acto seguido, Javier Valdez sentencia que “yo no tengo miedo porque no me pueden matar dos veces”.

Por ello, alza de nuevo la voz para hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados, por realizar un periodismo ético de investigación con el que visibilizaron la corrupción y el crimen organizado dentro del poder.

El periodista señala por tales atentados a funcionarios estatales y federales, e inclusive gobernadores.

No vengo aquí a pedirle un favor, señor presidente, vengo a exigirle que cumpla con su obligación. ¿Será que su gobierno de transformación tendrá la voluntad política de esclarecer estos crímenes y castigar a los verdaderos responsables?, cuestiona.

Valdez Cárdenas enfatiza a López Obrador que tiene en sus manos la oportunidad de diferenciarse de sus antecesores y dar justicia a los periodistas.

Propuesta Cívica propone además, al Gobierno de México, un Decálogo para Atender la Impunidad y la Violencia Contra la Prensa.

Por el asesinato de Javier Valdez, en febrero pasado fue sentenciado a 14 años y ocho meses de cárcel Heriberto Picos Barraza, alias ‘El Koala‘, por ser uno de los autores materiales.

Juan Francisco Picos Barrueta, alias ‘El Quillo‘, e identificado también como autor material del homicidio, continúa su proceso de juicio oral. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) solicitó una pena de 50 años de cárcel.

Con información de López-Dóriga Digital