Video “No pasa nada, yo así soy”, Armando Guadiana responde tras ser captado en antro de Saltillo

Este fin de semana se viralizó un video en el que el precandidato de Morena a la alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana, aparece en un centro nocturno, de la capital de Coahuila, como DJ en una fiesta.

Tras la difusión de las imágenes, el propio Guadiana admitió que se encontraba celebrando con jóvenes.

“Para decirles a los de enfrente que no se pongan nerviosos, hombre, todavía ni soy candidato a nada y ya andan con que no sé qué espectaculares y que te vas a Polanquito. No pasa nada, yo así soy, soy auténtico y sigo con mi vida normal de esta manera”, detalló.