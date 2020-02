Video Joven denuncia amenazas de muerte de su exnovio

A propósito de la conmoción por el feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México a manos de su pareja, una joven denunció públicamente estar amenazada de muerte por su exnovio.

Posted by Andrea Reyes Reyes on Tuesday, February 11, 2020

Andrea Reyes Reyes publicó un video en el que detalla que su expareja, David Cabrini O. C., la violenta física y psicológicamente, delitos por los cuales tiene tres carpetas de investigación.

Quiero dejar dicho que cualquier cosa que me pase, que desaparezca, que me maten, hago responsable a David Cabrini O. C., porque estoy amenazada de muerte y ya no me voy a quedar callada”, dijo.