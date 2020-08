Video Intentan linchar a exgobernador de Tabasco tras chocar en presunto estado de ebriedad

El exgobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, estuvo a punto de ser linchado en Villahermosa, tras protagonizar un choque en presunto estado de ebriedad.

#EnCorto | Así fue trasladado a una patrulla el ex gobernador Manuel Andrade Díaz, luego de protagonizar un percance contra un pochimóvil; apenas podía sostenerse. pic.twitter.com/mjzlJAvmtW

De acuerdo con los primeros informes, el exgobernador impactó un mototaxi sobre la carretera Villahermosa-La Isla, cuyo conductor resultó con algunas lesiones que lo llevaron a ser atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

Tras el choque, pobladores de la zona rodearon el vehículo en el que viajaba Manuel Andrade Díaz y, cuando policías llegaron para trasladarlo al Ministerio Público, arremetieron contra él y lo acusaron de estar borracho.

Dado que presentaba un golpe en la cabeza, producto del choque, el exgobernador fue llevado a un hospital en calidad de detenido.

Posted by MANUEL ANDRADE DIAZ on Thursday, August 13, 2020

Desde el hospital, el político publicó un video en el que explicó que regresando de una reunión, sobre la carretera Villahermosa-La Isla, se le atravesó el mototaxi y por tratar de esquivarlo invadió el carril contrario y chocó contra otro auto.

Aseguró que tras ser dado de alta se pondrá a disposición de las autoridades para esclarecer lo sucedido y que su seguro de auto se hará cargo de las lesiones que pudieran haber sufrido los demás involucrados.

Descartó que viajara en estado de ebriedad y lamentó que algunos pobladores vandalizaran su vehículo y se robaran algunas de las cosas que traía dentro.

Yo no tengo nada qué temer, no debo nada, y me pongo en manos de la autoridad para que determine lo que en derecho corresponde”, apuntó.