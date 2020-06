Video Escolta dispara a expareja de la hija del gobernador de Chiapas

Juan Carlos Armendariz, expareja sentimental de la hija del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, fue baleado por un escolta de esta.

El agraviado detalló en un video publicado en redes sociales que este sábado acudió a dejarle unas flores a su hijo por el Día del Padre y que en el trayecto se encontró con el auto en la que viajaba María Escandón junto con su nueva pareja sentimental.

Tiene tres meses que no veo a mi hijo porque la mamá no me deja verlo y se pone en un plan muy feo. No me deja verlo y esta persona (su nueva pareja) influye mucho en ella, no quiere que yo me acerque a mi hijo”, contó.