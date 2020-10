Video Enfurece #LordPantera con empleado de cafetería por uso de cubrebocas

En un nuevo enfrentamiento por el correcto uso del cubrebocas en establecimientos comerciales en México, un cliente enfureció con el empleado de una cafetería en Zapopan, Jalisco.

‘#LordPantera‘, como fue apodado en redes sociales, reclamó al empleado por pedirle que utilizara de manera correcta el cubrebocas dentro del establecimiento.

Ante la presencia de guardias de seguridad, el cliente acusó que él sí llevaba mascarilla (aunque a la altura de la barbilla) y que otras personas no.

“Te acabas de topar con pared, muchachito”, increpó al empleado, a quien le aseguró que a él se le debía tratar como cliente desde que cruzó la puerta y no hasta pagar.

La discusión escaló al punto que el hombre, quien se identificó como abogado de una prestigiosa marca de tequila, amenazó al joven con reportarlo con su superior, y posteriormente hacerle daño.

Yo no soy una persona agresiva, pero a mí no me vas a tratar como a cualquier persona… ¿Qué piensas? A ti te ubico y te pongo en tu lugar”, expresó.