Video Diputado de Morena insulta a compañera de bancada durante sesión en línea del Congreso de Puebla

debemos ser sumamente cuidadosos para evitar este tipo de accidentes.

Hasta el momento, he tratado siempre con gran respeto a todos los diputados de mi bancada, los que no son de mi bancada y en general siempre me he conducido con respeto hacia todas y todos. 3/4

— Tonantzin Fernández (@TonantzinFdz) July 9, 2020