Video Diputado de Morena en Veracruz reconoce que tiene a su hijo como chofer por 15 mil pesos mensuales

Magdaleno Rosales, diputado de Morena en Veracruz, reconoció que tiene a su hijo mayor de edad con escolaridad de primaria cobrando 15 mil pesos mensuales solo por manejar una camioneta.

Afirmó que no importa esa situación, porque eso siempre se ha hecho en gobiernos anteriores, además ya lo va a dar de baja para que no haya polémica.

Dice que no importa, eso siempre lo han hecho gobiernos anteriores, además ya lo va a dar de baja. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/Cc1KOHUOVM

—Diputado, ¿por qué metió a su hijo a la nómina del congreso pagándole 15 mil pesos?

—Eso siempre se ha hecho en gobiernos anteriores no solo ahora, pero ya lo voy a dar de baja.

En un video dado a conocer por redes sociales una reportera lo cuestiona sobre si el tener a su hijo cobrando 15 mil pesos como chofer no es desvío de recursos públicos.

—¿Eso no es influyentismo, tráfico de influencias?- cuestiona una periodista.

—Forma parte de mi grupo de confianza, él trae una brigada de salud.

“Simplemente él maneja la camioneta, es una prerrogativa que me corresponde como servidor, no es un paracaidista, los paracaidistas son cuando los meten en nómina y simplemente no entran a trabajar”, justificó.