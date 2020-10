Video Diputada por Morena admite en el Pleno de San Lázaro soborno de 20 mil pesos a juez; Comité de Ética ya investiga el caso

La exposición de la legisladora Abelina López se turnó al Comité de Ética de la Cámara Baja por tratarse de un acto de corrupción confeso

La diputada del partido Morena, Abelina López Rodríguez, aceptó que ofreció un soborno de 20 mil pesos para que un juez le permitiera seguir un proceso judicial.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados expuso: “¿Dónde está la verdadera corrupción del sistema? Yo litigo, tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado.”

Posteriormente en el estrado arremetió contra los diputados y los calificó de “ignorantes”, porque no conocen el proceso.

Son ignorantes porque no saben del procedimiento. Por eso digo que los verdaderos violadores de derechos son ustedes y cínicos vienen a hablar aquí de honestidad, de justicia, ¿de qué honestidad? Más bien vinieron a hablar pura barbaridad”, afirmó.

Durante su exposición, legisladores de oposición le gritaron: “¡Corrupta!”.

El diputado panista, Elías Lixa solicitó a la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, que turnara íntegra la exposición de la legisladora guerrerense al Comité de Ética por tratarse de un acto de corrupción confeso en la tribuna y se investigue y si éste se llevó a cabo después de las reformas al artículo 19 de la Constitución, que se castigan con prisión preventiva oficiosa.

“Solicito que sea turnada de inmediata la participación de la diputada al Comité de Ética, toda vez que se trató de un acto de corrupción confeso en la tribuna, que se investigue cuándo sucedió ese acto de soborno al que hizo referencia la diputada, porque además si fue después de entrada en vigor de las reformas al artículo 19 es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa”, declaró.

Dulce María Sauri envió al Comité de Ética de la Cámara de Diputados la intervención de la legisladora de Morena.

“Antes, en relación con el trámite solicitado por el diputado Lixa será turnado al Comité de Ética para su atención”, dijo la presidenta.

Abelina López describió, ya desde su curul, que tiene copias certificadas y este soborno se cometió durante la administración de Enrique Peña Nieto y dio 20 mil pesos para solicitar un juicio abreviado.

“Tengo copias certificadas, fue en el periodo de Peña Nieto, el ministerio público federal de Acapulco en el periodo de Peña Nieto tuve que dar los 20 mil pesos para que solicitaran el juicio abreviado, los corruptos son ellos, habrá de entregárselos certificadamente”, refirió Abelina López.

En un video compartido en la misma red social, la diputada por Morena aclaró que sus palabras fueron malinterpretadas. “Esos 20 mil pesos no los di yo, porque prefería irme a una herramienta legal; al final, yo no di nada, porque no estoy acostumbrada a la corrupción”.

Les guste o no les guste, seguiremos caminando a la Cuarta Transformación, en este país habrá justicia”, expresó.

Seguiremos trabajando en combatir la corrupción, les guste o no les guste, nos comprometimos a eso y seguirá el barrido de arriba hacia abajo. 💕🕊️💕#ConCargoySinCargoSICUMPLE 🌹 pic.twitter.com/e6kNp4knKl — Abelina López (@AbelinaLopezR) October 14, 2020

Con información de López-Dóriga Digital