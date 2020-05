Video Diputada de Morena muestra credencial para evadir el Hoy No Circula

Un video difundido en redes sociales muestra a Juana Carrillo Luna, diputada de Morena, cuando intenta evadir el Hoy No Circula en el Estado de México.

El video, captado por una mujer policía, muestra en el inicio una identificación de la Cámara de Diputados que le fue entregada la legisladora, luego de que fuera detenida porque la camioneta en la que viajaba no podía circular, como parte de las medidas implementadas por las autoridades para disminuir la movilidad en la Zona Metropolitana por la pandemia de COVID-19.

Todos los días es lo mismo, ustedes no respetan al ciudadano, todos los días están ahí”, expresa la legisladora, a quien se le puede ver con cubrebocas.

“¿Porque es diputada por eso me falta al respeto, por eso me grita? usted no tiene por qué gritarme y haga lo que usted crea conveniente, que le vaya bien”, responde la oficial, quien finalmente se aleja del vehículo de la funcionaria.