Video Destaca AMLO ventajas del T-MEC para la reactivación económica; ‘tienen que mejorar los salarios’

En su mensaje sabatino, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió “más información sobre el viaje a Washington D.C. y el encuentro con el presidente Donald Trump“.

El jefe del Ejecutivo señaló la ventajas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para la reactivación económica y destacó que este nuevo accuerdo es distinto porque incluye cuestión ‘laboral’ y se “tienen que mejorar los salarios“.

Este sábado, desde Palacio Nacional, quiero terminar de informarles sobre la visita a Washington, el encuentro que tuve con el presidente Donald Trump. El motivo principal fue el de participar en el inicio del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Él (Trump) en la Oficina Oval de la Casa Blanca me entregó el libro que ellos hicieron, nosotros también tenemos ya un documento. Me llamó la atención porque me dijo ‘va mi firma’ en el documento, en el libro, estaba muy contento, muy satisfecho, hablando de que se trataba del acuerdo comercial más importante de Estados Unidos en todo el monto, que era, desde luego, trascendente e importante el acuerdo que tenían con China pero que esté era mayor”, compartió el presidente.

El mandatario tabasqueño señaló que el propósito del acuerdo es fortalecer a las tres naciones involucradas a través de la unión.

“Porque estamos siendo deficitarios. ¿Qué significa esto? Significa que vendemos al resto del mundo, los tres países (México, Estados Unidos y Canadá), alrededor de 3 mil 500 billones de dólares, 3 mil 500 billones de dólares (reiteró), pero compramos, importamos mercancías, bienes de consumo del resto del mundo por 4 mil 100 billones de dólares. Es decir, tenemos un déficit de alrededor de 600 mil billones de dólares. Entonces el planteamiento es por qué no producimos en América del Norte, en nuestra región, esos bienes que ahora estamos importando y con eso se estimula la creación de empleos, se fortalecen las empresas de nuestros países y hay bienestar“, dijo AMLO.

