Video Con vasos vacíos, bares y centros nocturnos lanzan “grito desesperado” para reabrir

Los centros nocturnos, bares y discotecas en México, uno de los sectores más golpeados por la pandemia de COVID-19, lanzaron este jueves un “grito desesperado” a las autoridades para no cerrar miles de negocios y perder miles de fuentes de empleo con un singular mitin en la Ciudad de México.

Con unos 4 mil establecimientos cerrados y unos 300 mil empleos perdidos a nivel nacional, según sus registros, los centros nocturnos buscan un acuerdo con las autoridades para reabrir sus lugares de manera controlada y con las medidas de seguridad y prevención necesarias, pese a que la pandemia ha ido en aumento con 1.8 millones de contagios y más de 154 mil muertes.

“Es momento de abrir. Esto es un grito desesperado para llenar esos vasos vacíos tras 11 meses sin poder abrir”, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (Ambadic), Helking Aguilar, en un mitin en el Monumento a la Revolución.

Queremos una reapertura paulatina no hoy, no mañana, no la próxima semana, pero sí cuando el color rojo (riesgo máximo) del semáforo epidemiológico cambie a naranja (riesgo alto)”, añadió el representante.