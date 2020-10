Video Asaltan con subfusil taquería en Iztapalapa

A tan solo una calle de la explanada de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, dos sujetos armados asaltaron una taquería, hecho que quedó grabado en video.

RATAS con sub AMETRALLADORA de Iztapalapa!

Pasadas las 22:00 h del sábado 10 de octubre, dos hombres irrumpieron en el negocio, uno de ellos con un subfusil, para exigir a los clientes sus carteras y a empleados el dinero de la venta del día.

Aquí no hay dinero, aquí no hay nada. Mira, no tengo nada”, se escucha decir a una víctima.