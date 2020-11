Video “Aquí les tocó vivir; hay que aprender a vivir con lo que hay”, asegura titular de Conagua por inundaciones en Tabasco

La funcionaria hizo estas declaraciones en una entrevista televisiva para Milenio, cuando fue cuestionada sobre si habría nuevos desbordamientos por el manejo de la presa Peñitas

Blanca Elena Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), declaró, respecto a la emergencia que se vive en Tabasco, que los pobladores de ese estado deben estar conscientes de la situación”porque aquí les tocó vivir”.

La funcionaria hizo estas declaraciones en una entrevista televisiva para Milenio, cuando fue cuestionada sobre si habría nuevos desbordamientos por el manejo de la presa Peñitas.

“Mire, yo no le puedo decir que no se desbordará, ni tampoco les voy a decir que no se van a inundar porque, para las condiciones de como ustedes viven, es mejor estar prevenido, así como estar conscientes, como diría alguna gente del medio: aquí les tocó vivir. Hay que aprender a vivir con lo que hay y estar muy conscientes de la situación”, señaló.

En Tabasco hay más de 200 mil personas damnificadas por inundaciones provocadas por intensas lluvias y el desfogue de agua de la presa Peñitas.

Aunque algunos ríos han regresado a su cauce, las autoridades se mantienen en alerta por el ingreso de un frente frío y el desplazamiento en el mar Caribe de la tormenta tropical Iota amenazan con provocar lluvias en el sureste del país, ya devastado en días pasados a causa de Eta.

Conagua mantiene especial vigilancia en los ríos, presas y localidades que se encuentran en la zona de lluvias intensas en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

En México, en los últimos días, el ciclón tropical Eta y el frente frío número 11 lluvias en el sureste de México, donde miles de familias de Chiapas y Tabasco abandonaron sus viviendas tras las precipitaciones que han azotado la región dejando fuertes inundaciones y ocasionando al menos 27 muertos.

Con información de López-Dóriga Digital