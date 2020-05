“Vamos a votar en contra de que se realice un periodo extraordinario”: René Juárez

René Juárez Cisneros confirmó que no apoyarán la instalación de un periodo extraordinario de sesiones para tratar el tema del presupuesto

Los grupos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano rechazaron este jueves ir a un periodo extraordinario de sesiones como se planteó para discutir la propuesta de reforma que permitiría la reasignación del presupuesto a manos del Ejecutivo Federal.

Acerca de este anuncio, René Juárez Cisneros, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, habló con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula.

La mayoría calificada sería con 25, a Morena le falta un voto que tendría que salir de nosotros, pero dudo que salga del bloque del PRI. Hay una acuerdo de la oposición en ambas Cámaras, que ya se ha dado a conocer, en el sentido de ir en contra de convocar a un periodo extraordinario y ya se han dado todos los argumentos. Esperemos que el día de mañana, cuando fuimos convocados, refrendemos este compromiso, yo creo y tengo confianza plena en que así será”.

Explicó que la bancada del PRI respetará este acuerdo y que también es un acuerdo establecido con otros grupos políticos.

Yo puedo hablar por mi grupo parlamentario hay un acuerdo que se puso a consideración de nuestro grupo parlamentario en una reunión por la mañana en la que fue aprobada, precisamente, esta posición y hay un acuerdo con los demás partidos. Yo puedo hablar por el PRI en la Cámara de Diputados y, tengo confianza que también que en la Cámara de Senadores habremos de honrar la palabra y votar en contra de la posibilidad de que haya un periodo extraordinario para analizar este tema tal y como viene. en la amara de senadores y votar para analizar este tema. Se trata de un solo voto en un tema que hoy nos ocupa y que es importante para el país y que tenemos que actuar con una gran responsabilidad y decidir, precisamente en función del interés de México”.

Aseguró que se trata de un trabajo por México debido a que se trata de defender la facultad constitucional que tiene la Cámara de Diputados.

Es correcto, redireccionarlo y, sobre todo, tener tener un mayor margen y para hacer este tipo de movimientos y reasignaciones pero, sobre todo, quitarle la facultad a la Cámara de Diputados que está establecida en el artículo 74 del cuadro constitucional y eso, no es posible, no estamos de acuerdo. ¿Por qué no podemos, digamos, apoyar este cambio? porque esa facultad corresponde al Legislativo y no vamos a permitir que esta función que nos corresponde, que es nuestra, se nos arrebate, porque nosotros también creemos que no somos floreros y que no estamos de adorno, que tenemos una responsabilidad que cumplir y una Constitución que defender. Por elemental dignidad parlamentaria debemos actuar en congruencia. Por eso estamos planteando, primero que la iniciativa, como se presenta, es inviable y es innecesaria”.

El legislador explicó que se trata de un problema que debe verse de manera integral no solo en el tema del presupuesto de manera aislada, sino que se debe tener en cuenta la magnitud de la crisis y atender todos los temas.

Mi punto de vista es que estamos visualizando este problema de manera parcial. El problema no está en el gasto, el problema está en el ingreso que está cayendo de manera dramática y que ya, con la información disponible dice que será de alrededor de 300 mil millones de pesos. Entonces, si este es el primer boquete que ya existe, que es una cifra verdaderamente conservadora, solamente pondría un ejemplo, para cubrir esto, digamos, si dejamos de pagar toda la nómina del gobierno que, aproximadamente es de 300 mil millones de pesos, no alanzaría ni siquiera para cubrir este hueco que ya existe, entonces, hay que visualiza esto en su conjunto, lo que se requiere es visualizar, integralmente, ingreso, gasto y deuda. Lo que se tiene que hacer, nosotros creemos que, es lo más recomendable, es que el Gobierno Federal, el Gobierno de la República haga un planteamiento, precisamente a la Cámara de Diputados para que podamos analizar el paquete económico en su conjunto para evitar un colapso de las Finanzas Públicas al final del año, actuar con responsabilidad, por eso creemos que tenemos que verlo integralmente, es decir, nuestro tema es, nuestra realidad es, que se cae el ingreso porque estamos en una etapa en que el PIB, ya están las estimaciones, va en picada, va en caída libre y obviamente esto traerá como consecuencia un problema en la recaudación. ¿Por qué no ver el tema en su conjunto? Es decir, vamos a visualizar el paquete económico, hay que mandar una propuesta a la Cámara de Diputados, la analizamos, con la mejor voluntad y disposición y ánimo de hacer algo bien para resolver el problema de la mejor manera, todos pero no verlo de manera sesgada, de manera particular”.

Enfatizó que no se trata de un problema de reasignación del gasto, sino de cómo distribuir los pocos recursos que se obtendrán tras la emergencia sanitaria.

Ojalá fuera un problema de gasto y reasignación, pero no, lo que no tenemos es dinero suficiente a partir de la crisis que estamos viviendo, de salud por un lado con la pandemia y económica que estamos viendo por la desacelaración. Ya de por sí veníamos en caída libre, ya estábamos en un momento difícil, entonces, hagamos un esfuerzo, todos, por visualizar en su conjunto este planteamiento y buscar una salida sólida, responsable y duradera que le sirva al país, porque este es un problema que le afecta al país y por eso lo vemos con esta seriedad”.

Explicó que la ley permite que el gobierno federal reasigne el presupuesto pero consideró una propuesta innecesaria y que no amerita un periodo extraordinaria.

Actualmente, la ley tiene un margen de reasignación que tiene el Gobierno de la República, ese margen ya existe allí, se puede utilizar y está perfectamente estipulado en la ley de tal manera que no hay necesidad de esta iniciativa, por eso yo he dicho, no es necesario un periodo extraordinario para esto”.

Juárez Cisneros fue claro al señalar que el problema de fondo es que se quiten facultades a la Cámara.

Ahora bien, con todos los cambios y ajustes, el fondo es el fondo que se le quite la facultad a la Cámara de Diputados, que le quiten lo que le corresponde precisamente en materia presupuestal. Digamos hoy, en este momento, lo que tenemos que hacer es observar en su conjunto esto que estoy planteando integralmente por un lado y por otro lado, sí sesionar, no una vez sino las veces que sea necesario en el Pleno para plantear esta propuesta integral que permita resolver de fondo este tema de los ingresos que están cayendo, una reorientación del gasto, sí y también la política de deuda”.

Hizo una propuesta para que el gasto se utilice de la mejor forma, sobre todo en esta época de pandemia.

En el gasto lo que tenemos que observar es que vivimos hoy una crisis, una pandemia donde la gente se está muriendo, donde la gente esta enferma y hay una crisis de salud, entonces, reorientar los pocos recursos que se tengan para esa prioridad. Reorientar los pocos recursos que tengamos a la reactivación económica porque ahí es donde está en riesgo el empleo, que es el ingreso y qué es el ingreso, pues la capacidad de que la gente coma. Entonces, un problema de salud, un problema de reactivación económica y un problema social que no queremos que se dé pero que se está generando que tiene que ver con la falta de alimento de mucha gente, que lo vemos todos los días, y un problema psicológico que tendrá que verse, también con detenimiento, de cómo vamos a vencer los miedos, todos, para enfrentar la nueva realidad económica, social, de convivencia, etcétera, después de que pase esto. Entonces, no nos perdamos en una visión parcial que tiene que ver con una visión muy estrecha y que no le da solución al problema por eso es que creemos que sí tenemos que ir a la Cámara, estamos dispuestos a ir pero no a esto. Si vamos a ir a discutir temas para resolver el problema de salud, el problema económico, del empleo, encantados vamos, pero con una visión responsable, integral, que no solo visualice el gasto de manera aislada y que quiera arrebatar funciones intrínsecas que le competen a la Cámara de Diputados y nos parece que eso no es lo correcto, por eso creemos que no tenemos que ir a un periodo extraordinario con este objetivo único. Vamos a ver qué pasa mañana”.

El coordinador del PRI recalcó que no van a apoyar esta iniciativa que va pasa por encima de la Cámara de Diputados.

Vamos en contra de esta iniciativa, no la votaríamos nunca a favor y no vamos a asistir al periodo extraordinario, vamos a votar en contra de que se realice un periodo extraordinario para analizar este tema”.

Finalmente, el legislador, indicó que acudirán a la instalación de la Comisión Permanente pero no avalarán la propuesta del presupuesto.