Vacunas, migración y cambio climático, los temas de la reunión virtual entre AMLO y Biden

El presidente López Obrador afirmó que analizará con Joe Biden temáticas relacionadas al COVID-19, migración, economía y seguridad

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio a conocer los temas que sostendrá con su homólogo estadounidense Joe Biden, con quien se reunirá de forma virtual este lunes al mediodía.

Entre los temas se encuentran la situación del COVID-19, migración, económicos y la seguridad.

“De acuerdo a la agenda general, porque se pueden tocar todos los temas lo que se busca es mantener una relación de cooperación, amistad, una política de buena vecindad con EE.UU.”, expresó.

Los temas son COVID, que nos importa sobre todo lo de la vacuna. Lo migratorio, la seguridad, lo que se ha estado planteando, lo del cambio climático, el tratado comercial y todos los otros temas que resulten que ayuden a fortalecer la relación entre nuestro país y EE.UU.”, recalcó.

El mandatario mexicano apuntó que “es libre el diálogo, sin embargo, el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía,

“La primera vez que hablamos por teléfono me dio mucho gusto porque mencionó que ellos no ven a México como el patio trasero de EE.UU., entonces le agradecí por tener esta concepción, porque México es un país, libre, independiente, soberano. Nosotros no nos metemos en asuntos que tienen que ver con los ciudadanos de EE.UU., no queremos que ellos ni ningún gobierno del mundo intervengan en asuntos que solo competen a los mexicanos, así está en nuestra Constitución”, destacó.

La reunión virtual entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense, Joe Biden, ocurrirá este lunes al mediodía.

La reunión, marcada por el cambio de políticas en Washington con la nueva Administración demócrata, estará centrada en migración y economía.

Se trata de la segunda reunión bilateral de Biden tras su llegada a la Casa Blanca en enero, y después de la sostenida esta semana con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

“Los dos líderes discutirán la cooperación en migración, los esfuerzos conjuntos de desarrollo en el sur de México y Centroamérica, la recuperación del COVID-19, y la cooperación económica”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado.

El encuentro, que se celebrará de manera virtual por la pandemia del COVID-19, tendrá como objetivo pulsar el botón de reinicio de las relaciones entre los países vecinos.

Con información de López-Dóriga Digital