Usar cubrebocas no garantiza que usted no se contagie de COVID-19: López-Gatell

El Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, hizo un llamado a no sustituir las medidas sanitarias con el uso del cubrebocas.

En un video publicado a través de Twitter, López-Gatell Ramírez explicó que el uso del cubrebocas podría dar una falsa seguridad a la población y que con ello se olviden de las otras medidas indispensables para evitar el contagio como permanecer en casa y lavarse las manos.

El cubrebocas mal utilizado puede contribuir a una falsa confianza. La persona tiene un cubrebocas y siente que está protegida. Sale a la calle en situaciones que no debería salir, convive con otros en demasiada cercanía, no guardando la sana distancia, teniendo síntomas en contacto con otras personas y no protege su estornudo con el ángulo del brazo”, dijo.

Indicó que este insumo podría se complementario, pero que es más importante el evitar la movilidad.

Además, especificó la manera correcta en la que debería usarse el cubrebocas.

El funcionario recalcó que el gobierno no ha prohibido el uso del cubrebocas pero que se debe hacer de manera complementaria a las medidas básicas.

En ningún momento el Gobierno de México, en especial la Secretaría de Salud, ha dicho que no se use cubrebocas, no lo rechazamos. Si existen gobiernos estatales que han propuesto el uso de cubrebocas, está bien, lo único importante es que no se tome como una medida principal para el control de la epidemia de COVID.”