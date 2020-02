UNAM pide apoyo al gobierno para identificar actores externos en toma de planteles

Este jueves, se reportó que al menos 15 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México se mantienen en paro de labores como protesta contra diversos actos de violencia de género que han sido denunciados por alumnos.

Al respecto de esta situación, Leonardo Lomelí, secretario General de la UNAM, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga y aseguró que se mantienen trabajando para que las actividades se reanuden.

Cuestionado directamente sobre quién está detrás de estos paros, Lomelí aseguró que están trabajando para encontrar la respuesta.

Lomelí reconoció que estos movimientos iniciaron basados en la indignación de la violencia de género pero que la Universidad trabaja en la solución de este tipo de situaciones, aunque admitió que hay grupos que se aprovechan de ello para desestabilizar.

Explicó que muchas veces, los paros se vuelven indefinidos sin que la mayoría de la comunidad esté de acuerdo.

El secretario General de la UNAM también aclaró que no se utilizará la violencia contra los manifestantes pues esto solo generaría que el conflicto escale.

Lomelí especificó cuántos planteles se encuentran tomados y qué ha ocurrido en las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas de CU.

Lomelí explicó la importancia de presentar las denuncias, no solo a través de redes sociales, sino ante las autoridades correspondientes.

Nosotros lo que esperamos es que quede muy claro, también a la comunidad, que estamos haciendo todo lo necesario para atender aquellas demandas que son justas y dejar también muy claro en qué casos no se pueden atender esas demandas, por ejemplo, no se puede proceder contra el personal o contra los alumnos que han sido señalados de haber cometido faltas, pero solo en redes sociales, es decir, cuando no hay una denuncia de por medio que firme alguien, que se haga responsable de presentarla, pues no se puede proceder por eso.

Nosotros hemos sido claros al respecto que se debe llevar el debido proceso en este tipo de casos y ya que todo lo demás sea respondido. Queremos que la comunidad universitaria y la opinión pública tengan claro que se está haciendo todo el esfuerzo y sensibilizar también sobre la necesidad de que es urgente ya volver a clases por toda la afectación que se está haciendo a la comunidad y la Facultad”.