“Una investigación en mi contra no me roba el sueño”, asegura Vicente Fox; reta a López Obrador a que inicie averiguación

El expresidente Vicente Fox Quesada, sostuvo que una investigación en su contra no es algo que le robe sueño y “ni ‘ñañaritas’ sentí” el jueves, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes.

“No tengo absolutamente nada de qué preocuparme yo rendí cuentas claras, no tengo nada que ocultar en toda mi administración y nada de qué arrepentirme. Mi preocupación es por el país, por la justicia y por la democracia que tanto trabajo ha costado construir a los mexicanos”, afirmó.

Respecto a la resolución de la SCJN, se mostró inconforme por la postura del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien acusó de respaldar y ceder a las propuestas de López Obrador.

“Esta idea del presidente Zaldívar de lavarse las manos no es de jueces, no es de caballeros, más bien es de rajones. El que a dos amos sirve, con ninguno queda bien, ni con Dios ni con el diablo, no sé de dónde sacó esta jugada de darle por su lado a López y por el otro lado tratar de cubrir la justicia, deja mucho que desear”, fustigó.