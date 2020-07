Un montaje, operativo de Fiscalía de Guanajuato para detener a familiares de ‘El Marro’: Gertz Manero

Gertz Manero recalcó que la FGR iniciará un procedimiento contra la Fiscalía de Guanajuato para aclarar todo lo que sucedió en la liberación de los familiares de 'El Marro'

Alejandro Gertz Manero, encargado de la Fiscalía General de la República (FGR), aseveró que fue un montaje de la Fiscalía de Guanajuato la detención de los familiares de José Antonio Yépez Ortiz, conocido como ‘El Marro‘ y presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.​

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Gertz Manero recalcó que iniciará la Fiscalía General de la República un procedimiento contra la Fiscalía de Guanajuato para aclarar todo ,lo que sucedió en la liberación de los familiares de ‘El Marro’.

“Ni siquiera estaban allí las personas, estaban en otro lado, era un arma que no era arma, no estaban en posesión de las drogas. Es ridículo, por supuesto que es un montaje, es una irregularidad procesal. Era un asunto del fuero común por el robo de un vehículo, ¿qué tiene que ver con lo otro? Lo que ellos dicen es una falta de respeto, Uno tiene que ser honesto no nada más con el dinero, sino con las conductas”, dijo. Guanajuato lleva cinco años en ser verdaderamente un infierno de violencia y este señor fiscal (Carlos Zamarripa Aguirre) lleva once años ahí. Nosotros vamos a iniciar un procedimiento, te lo digo públicamente, para aclarar todas estas conductas y y ver si existe alguna imputación de carácter legal”, declaró.

Gertz Manero hizo una cronología de lo ocurrido en el operativo que derivó con la detención de 26 personas el pasado 21 de junio, entre los que se encontraba la madre del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, pero que fueron liberadas por falta de pruebas.

“Eso es muy lamentable. La Fiscalía de Guanajuato en una investigación del fuero común de Guanajuato, por la búsqueda de un vehículo robado obtuvo de un juez de Guanajuato una autorización para el cateo de una casa, y cuando te dan autorización para un cateo no es para que vayas a encontrar todo lo que te de la gana, tienes que decirla l juez a qué vas, qué vas a buscar, por qué lo estás buscando y por qué crees que está ahí, no te permiten hacer otra cosa”, expresó.

“Cualquier diligencia que tú hagas y que no sea esa, el juez te va a descalificar. Fueron e hicieron la diligencia, no encontraron el vehículo y luego señalan que en los alrededores encontraron a esas personas y que una de ellas tenía un arma, que no era de fuego, y que tenían una cantidad menor de droga en esa casa, que no era la materia y que un juez te lo va a tirar”, indicó.

“Una vez que tenían esa situación y que se dieron cuenta que todo lo que habían diligenciado no tenía nada que ver con lo que sus propios jueces les habían autorizado y que ya tenían unos detenidos, y que no sabían que hacer con ellos, al día siguiente van con el Ministerio Público federal y les dice ‘hazte cargo tú’. El Mp no lo puede hacer porque no puede asumir una responsabilidad procesal que el no hizo de conductas y diligencias que él no llevo a cabo y con la que no se está de acuerdo”, recalcó.

“Lo asumen como un asunto del fuero común y se los rechazan. Luego salen a decir que todo lo que les pasó fue porque nosotros no aceptamos lo que ellos habían hecho mal”, enfatizó.

Con información de López-Dóriga Digital