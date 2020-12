UIF sí entrega información al INE sobre asuntos de Odebrecht, afirma Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclaró que respecto a lo expuesto en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la UIF ha entregado información que se le ha requerido en todos los casos, incluyendo el oficio 240/2020 relacionado con seis asuntos de Odebrecht.

En un mensaje por Twitter, detalló de siete oficios entregados por la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el 27 de septiembre de 2017 hasta el 11 de diciembre de 2020.

El consejero Ciro Murayama refirió que el INE está enfrentando obstáculos en sus investigaciones sobre posible dinero ilícito a partidos y campañas y en el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) aduce secreto ministerial para negar al INE acceso a los expedientes.

Acusó que sin la información de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso Odebrecht no se puede determinar si la campaña de Enrique Peña Nieto tuvo o no financiamiento ilícito.

Indicó que si no se ha llegado al fondo del asunto de Odebrecht es porque no se sabe qué ocurrió porque la autoridad ministerial se niega a entregar la información.

Recordó que del 19 de octubre de 2017 a septiembre de este año, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó 6 solicitudes de información a la FGR, pero siguen sin dar información.

La consejera presidenta de la comisión de Fiscalización, Adriana Favela, dijo que hay retrasos y obstáculos de la FGR y de la UIF con requerimientos que llevan hasta tres años sin respuesta.

La consejera Carla Humphrey afirmó que ella misma formó parte de respuestas al INE desde la UIF aunque hoy se afirma que no fueron atendidas.

“Creo que hay que hacer un análisis claro de cuáles diligencias no se han contestado porque si por el trabajo anterior en el que me desempeñaba sé que esta información no es correcta, me preocupa que otros entes pudieran aclarar que ya entregaron la información y que está traspapelada o lo que sea”, sostuvo.