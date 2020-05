Trabajadores no vulnerables al COVID-19 deben seguir laborando, asegura Bonilla

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, manifestó que los trabajadores de empresas consideradas esenciales que no sean vulnerables ante el COVID-19 deben seguir laborando

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que los trabajadores de empresas que son consideradas como esenciales y que no tengan una vulnerabilidad, deben seguir trabajando, mientras que aquellas que no son esenciales están obligadas a pagarle a sus empleados aunque no estén operando.

El decreto presidencial distingue a esenciales de no esenciales, y a las esenciales les obliga a que sigan trabajando, por lo tanto a menos que tengan gente vulnerable, ellos se retiran de la empresa y les siguen pagando, pero los que no son vulnerables tienen que seguir trabajando, no se pueden ir y esperar que les pague la empresa”, expresó.

Sostuvo que ha habido mucha confusión, ya que hay quienes están señalando que se están abriendo las empresas en general, sin embargo solamente se están abriendo las que son consideradas esenciales y refirió que incluso las compañías consideradas esenciales deben pasar por una serie de requisitos.

Por su parte, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, mencionó que las empresas deben activar los mecanismos de protección para los trabajadores, tales como distanciamiento sano laboral, cuidar las entradas y salidas, desinfectar las áreas de comedor, filtros para detectar posibles síntomas, y asegurar un transporte seguro para los empleados.

Con información de Notimex