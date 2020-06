Trabajadores bloquean circulación frente al AICM; exigen pago de utilidades

Los inconformes exigen a las autoridades del AICM que se les entregue el pago de utilidades del Ejercicio 2019

Trabajadores sindicalizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) llevan a cabo, en protesta, un bloqueo a la circulación frente a la Terminal 1.

Así lo confirmaron autoridades a través de Twitter, quienes pidieron a la población tomar precauciones al circular por la zona.

#AICMinforma Se presentan problemas viales para acceder a la Terminal 1 del AICM por manifestación. Favor de tomar precauciones. — @AICM_mx (@AICM_mx) June 1, 2020

Al grito de “rateros, rateros” los inconformes exigen con pancartas y gritos a las autoridades del AICM que se les entregue el pago de utilidades del Ejercicio 2019.

“Estamos exigiendo el pago de las utilidades del Ejercicio 2019. Las autoridades del aeropuerto, el licenciado Jesús Rozano, director general (del AICM) y el ingeniero Jordi Messeguer Gally, qué es el encargado de la administración, nos están negando el reporte utilidades, nos dice que no hay reparto de utilidades”, declaró César Castellanos, delegado de la sección AICM del sindicato.

“El día de hoy nos estamos manifestando en el AICM debido a que ya estamos entrando al mes de junio y todavía la empresa no nos ha dado el reparto de utilidades que por ley nos corresponde. Nos dicen que no hubo utilidades en el aeropuerto cuando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el más grande en operaciones a nivel Latinoamérica y por ende del país. No sabemos qué han hecho con el dinero. Ellos (autoridades del AICM) se aferran a decirnos que no hubo utilidades en el Ejercicio Fiscal de 2019; no sabemos esas personas donde han desviado el dinero para cuadrar que no nos entregan nada”, declaró Nazaret Ortíz, de la delegación sindical del AICM.

En las inmediaciones del AICM ya se encuentra la presencia de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por Omar García Harfuch.

Con información de López-Dóriga Digital