Trabajador de Comunicación Social que asistió a Palacio Nacional da positivo a COVID-19

José Luis Alomía, director General de Epidemiología, informó que un miembro del equipo de Comunicación Social de la Secretaría de Salud dio positivo a la prueba de coronavirus COVID-19.

Lo anterior fue notificado por el funcionario a un reducido grupo de periodistas en una sala contigua al Salón de la Tesorería, a quienes detalló que el integrante infectado asistió el lunes 20 de abril a la conferencia de prensa que encabeza el subsecretario Hugo López-Gatell en Palacio Nacional.

Una periodista que asistió a la reunión señaló que Alomía explicó que el funcionario contagiado fue quien entregó los ingresos a Palacio Nacional a los reporteros.

Agregó que el paciente presentó síntomas el lunes por la noche, por lo que se le realizó la prueba un día después y el jueves se confirmó que dio positivo de COVID-19.

“Alomía nos explicó que si no hubo contacto con el funcionario no pasa nada, no debe haber sospecha; en caso de que haber contacto, los síntomas aparecen entre el quinto y sexto día, que en este caso sería sábado, domingo y el lunes”, apuntó la periodista.

La Dirección General de Epidemiología contactó vía telefónica a los reporteros que asistieron a dicha conferencia y posteriormente les envió una foto de la persona infectada, para confirmar si tuvieron contacto con él.

La Secretaría de Salud dio a conocer este viernes que suman 12 mil 872 casos confirmados acumulados de COVID-19 en México, mientras que hay 4 mil 502 casos activos y mil 221 defunciones por la enfermedad.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que hay 7 mil 899 casos sospechosos de coronavirus y 41 mil 573 personas han dado negativo para la enfermedad.

En México, la tasa de incidencia en casos activos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes es de 3.52.

