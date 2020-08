Todos los delitos han ido a la baja, asegura Alejandro Gertz Manero

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que los delitos del ámbito federal han disminuido.

De acuerdo con Gertz Manero esto se debe a que hay la pretensión de servir diariamente a quienes llegan con una denuncia para resolver un problema de justicia inmediata.

El fiscal, quien participó en el foro virtual ‘Desafíos de la Justicia Mexicana‘, se pronunció a favor de un cambio profundo en la justicia y por una Ley de Justicia Cívica encaminada a resolver los problemas de justicia que surgen en el día a día para la defensa de los ciudadanos.

Aseveró también que es necesario que se termine el sistema “de quién le echa la culpa a quién“.

Adelantó que, junto con el Ejecutivo, la FGR presentará un proyecto propio de reformas que incluirán homologaciones de sistemas penales.

Gertz Manero criticó reformas anteriores en materia judicial en las cuales no hubo sensibilidad de cuáles eran las necesidades inmediatas de los ciudadanos.

Las necesidades son necesidades cotidianas. Todos los habitantes de este país tenemos una deuda muy grande porque a la inmensa mayoría de los mexicanos no se les atiende”, criticó.

Además, explicó que en México existe un problema de victimización que aumenta de manera exponencial.

Atender a las víctimas no significa quebrantar los principios de defensa a cualquier ser humano y a un debido proceso. No hay confundirse. Defender a las víctimas no es proteger a los delincuentes“, dijo.