Terminar con la delincuencia también le corresponde a los jueces, asegura Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, manifestó que la puerta giratoria en el sistema penal es responsabilidad también de los jueces.

Yo no soy Mancera. No es lo que diga el anterior jefe de Gobierno, es leer lo que dice el Sistema Penal Acusatorio porque la puerta giratoria y todo esto de lo que sea hablado, en muchas ocasiones, no solo es responsabilidad del policía y del Ministerio Público, sino también de los jueces”, comentó en conferencia de prensa.