TEPJF no dio luz verde a las ‘mañaneras’; pueden transmitirse, pero INE puede intervenir y suspender si hay quejas: Murayama

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó esta mañana la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y celebró el que se haya permitido, aseguró, la transmisión de conferencias matutinas en los estados de Hidalgo y Coahuila, donde habrá elecciones en octubre próximo.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, precisó, en el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, que lo dicho por el presidente obedece a “una lectura errónea” del fallo del Tribunal.

“Creo que la confusión llegó hasta Palacio Nacional, porque el Tribunal no dio luz verde a las mañaneras en Coahuila o Hidalgo. El criterio que ha seguido el INE no tiene ninguna contradicción judicial. Puede estarse leyendo que esta medida puede establecerse para el año que entra pero no es así”, indicó.