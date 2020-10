Tenemos que cuidar la salud del pueblo: AMLO sobre que prohibir quesos y yogurts que no cumplen normas

López Obrador recalcó que hay muchos alimentos con químicos adulterados, de ahí la importancia del nuevo etiquetado de alimentos

Luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) prohibiera la venta de ciertos quesos y yogurts por presuntamente incumplir normas, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que lo que se busca es cuidar la salud de los consumidores.

En la mañanera de Palacio Nacional hoy jueves, el mandatario mexicano recalcó que hay muchos alimentos con químicos adulterados, de ahí la importancia del nuevo etiquetado de alimentos.

Tenemos que cuidar la salud del pueblo, hay mucho fraude, no usan los alimentos que se deben utilizar para hacer estos productos”, refirió. Hay muchos productos químicos adulterados y eso hay que cuidarlo porque tiene que ver con la alimentación de la gente, todo lo que tiene que ver con productos chatarra, por eso el nuevo etiquetado, la información a los ciudadanos, y ya no es con moche, tienen que ser productos de buena calidad, proteger a los consumidores”, argumentó.

Profeco afirmó que para evitar el engaño a los consumidores, prohibió la comercialización de más de 20 productos denominados como “quesos” y dos de “yogurt natural”.

El mandatario mexicano pidió no generalizar a las empresas que sí cumplen con las normas para

“Al mismo tiempo no perjudicar a las empresas, no generalizar. Hay empresas muy buenas que cuidan la calidad de lo que producen, hay otras que no, todo es la ambición al dinero, a la utilidad”, dijo.

