“Te la voy a regresar”, diputada de Morena amenaza a periodista por informar que celebró fiesta

Carmen Lilia Canturosas Villareal, diputada de Tamaulipas por Morena, presuntamente amenazó a un reportero tras darse a conocer que la celebró fiesta con decenas de personas en plena pandemia.

Nada más que te acuerdas. Yo nomás te aviso. Nomás para que no te sorprenda el día de mañana cuando yo llegue y sea presidenta municipal, porque lo voy a ser. Porque yo te voy a pagar. Lo mismo que tú estás haciendo que tú me estás haciendo a mí. Te la voy a regresar, Carlos. Porque no se vale que estés jugando así conmigo”, expresó en un audio transmitido por el periodista Joaquín López-Dóriga en su espacio en Radio Fórrmula.