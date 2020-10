Sustituto de Alfonso Durazo en Seguridad, hasta el 31 de octubre: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que dará a conocer al sustituto de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hasta el próximo 31 de octubre.

En la conferencia matutina de hoy jueves, el jefe del Ejecutivo federal insistió en que intenta convencer a Durazo Montaño que de que no renuncie a su cargo.

“Todavía insisto en que vamos a seguir convenciendo a Alfonso. Falta tiempo, y aunque no le fue bien a los Dodgers ayer, como decía Yogi Berra ‘esto no se acaba hasta que se acaba'”, señaló.

“Tenemos hasta el 31 de octubre, todo el que aspire a ser candidato, aunque por ley podría estar más tiempo, nosotros queremos hacer el deslinde”, dijo.

López Obrador insistió en que en su gobierno “no hay cargos sino encargos”, y que todos los funcionarios son importantes pata lograr la transformación de México.

Todavía no es el tiempo, vamos a esperar. Aquí no son cargos son encargos, se respetan jerarquías pero aquí todos ayudamos, hay servidores públicos que no tienen un alto cargo pero que son fundamentales para llevar a cabo la Transformación de la vida pública de México”, sostuvo.